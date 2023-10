Affligems raadslid Jonas Van Vaerenbergh stapt van N-VA over naar Vlaams Belang

In Affligem ruilt gemeenteraadslid Jonas Van Vaerenbergh zijn partij N-VA in voor Vlaams Belang. Naar eigen zeggen kan Van Vaerenbergh zich alsmaar minder vinden in de nationale standpunten van N-VA. “De stap naar Vlaams Belang is een logische keuze,” zegt hij.

Van Vaerenbergh trad in 2013 als jongste raadslid ooit toe tot de Affligemse gemeenteraad. Dat deed hij voor de lokale N-VA-afdeling. Tien jaar later beslist hij over te stappen naar Vlaams Belang. Hij benadrukt dat zijn beslissing niet is ingegeven door lokale strubbelingen. “De voorbije jaren heb ik goed en fijn samengewerkt met de andere bestuursleden en raadsleden. Ik wil hen dan ook bedanken voor de voorbije jaren.”

“Het is mijn engagement voor een veilig en vrij Vlaanderen dat me naar Vlaams Belang brengt”, verklaart Van Vaerenbergh. “In 2024 kan echte verandering er alleen maar komen met die partij.” Bij Vlaams Belang reageren ze verheugd over de overstap van Van Vaerenbergh. “Iemand als Jonas is voor ons van goudwaarde in de Denderstreek, waar onze partij al bijzonder hoge scores haalde bij de parlementsverkiezingen,” klinkt het. De komende maanden focust Van Vaerenbergh op het verder uitbouwen van een Vlaams Belang-afdeling in Affligem.