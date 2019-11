Afwezige bijzitters kennen hun straf

22 mensen die bij de federale verkiezingen van 26 mei niet of te laat waren komen opdagen om hun taak als bijzitter of voorzitter van een stem- of telbureau te vervullen, zijn donderdag door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot geldboetes van 600 euro. Zes onder hen kwamen opdagen en kregen uitstel voor tweederde of de helft van hun boete. De 16 anderen die hun kat stuurden, moeten het volle pond betalen. Twee mensen die slechts enkele minuten te laat kwamen, kregen de gunst van opschorting en één vrouw, die met een medisch attest kon aantonen dat ze haar huis niet mocht verlaten, werd vrijgesproken.

In totaal kwamen liefst 486 mensen zonder wettige reden niet of te laat opdagen als bij- of voorzitter op 26 mei. Ze kregen allen eerst de kans om een minnelijke schikking van 250 euro te betalen en 383 van hen gingen ook op dat aanbod in. De 103 personen die niet betaalden, werden gedagvaard voor de correctionele rechtbank.