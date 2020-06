Al 50 jaar geen tram meer tussen Hekelgem en Brussel

Het is vandaag precies 50 jaar geleden dat de tramverbinding tussen Hekelgem en Brussel werd stopgezet. De lijn was een onderdeel van de verbinding Aalst-Brussel. In de plaats van de tramlijn kwam er een busverbinding. Al was je ook vijftig jaar geleden door de files ook al sneller met de tram in Brussel dan met de bus.

Het tramnet van de Buurtspoorwegen was in en rond Brussel vooral bedoeld als aanvulling op het normale spoorwegnet en moest ook landelijke gemeenten in de Rand ontsluiten. De tram bracht in eerste instantie niet alleen pendelaars naar Brussel, maar vooral (landbouw-) goederen. De eerste stoomtram op de lijn Aalst-Asse reed op 1 februari 1905 uit. De rest van de lijn tot in Brussel werd aangelegd in de jaren 1930.

Concurrentie

Tijdens en net na de Tweede Wereldoorlog kenden de trams van de Buurtspoorwegen hun grootste succes. In die jaren bestonden trams vaak uit een motorwagen en één tot drie aanhangwagens. Maar al snel na de oorlog stak concurrentie van vrachtwagens en bussen de kop op, het eerst op de kleine landelijke lijnen.

Buslijn 214

Op 26 juni 1670 reden de trams een laatste keer uit op de lijn. Daarna werd de reisweg van de tramlijn Aalst-Brussel volledig overgenomen door bussen. Een paar jaar geleden kreeg die buslijn het nummer 214. Het is één van de drukst bevolkte buslijnen in Vlaanderen. De meeste voertuigen van de vroegere tramlijn zijn nog altijd te bezichtigen op de tramsite in Schepdaal. Het gaat om stoomtrams uit het begin van de 20ste eeuw, dieseltrams uit de jaren ’30 en elektrische trams uit de jaren ’50.

Foto: via Tramsite Schepdaal - M. Reps