Al bij al beperkte stormschade in onze regio

Na de doortocht van storm Eunice gisteren, blijft het ook vandaag stevig waaien en kondigde het KMI code geel aan. Mogelijk is er nog een storm op komst. Intussen wordt duidelijk wat Eunice teweeg heeft gebracht. In onze regio is het meest drastische gevolg van de storm dat het centrum van Asse is afgesloten, omdat een stuk van de kerktoren naar beneden dreigt te vallen.