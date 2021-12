Al enkele dagen waterproblemen in Herne en Bever

Sinds dit weekend is De Watergroep op zoek naar een waterlek. Door dat lek hebben voornamelijk hoger gelegen woningen in Herne en Bever weinig waterdruk. “Door die speurtocht werden brandkranen gesloten en geopend waardoor er mogelijk tijdelijk zelfs geen water meer was”, laat burgemeester van Herne Kris Poelaert weten. “Doordat het netwerk aan elkaar gekoppeld is, heeft dat ook een impact op de omliggende gemeenten.”

Ook in Galmaarden werden afgelopen weekend gelijkaardige problemen gemeld. Het is niet de zoveelste keer dat de gemeente Herne met een waterlek moet afrekenen. “We vroegen De Watergroep eerder al om werk te maken van de vernieuwing van het netwerk”, aldus Poelaert. “Ik ben realistisch genoeg om te weten dat dat niet van vandaag op morgen kan, maar er is duidelijk wel nood aan een duurzame aanpak.”