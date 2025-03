Beverse leerkrachten delen ervaringen met Guinese collega's

Op GBS Ak'cent heeft de eerste turnles na de krokusvakantie een Guinees tintje. Sportleerkracht Kevin Buyl bracht het spel mee uit Guinee. "Het is een spel dat ze daar al jaren spelen", zegt Buyl. "Sinds enkele jaren heeft iemand dat aangepast zodat ook de leerstof van de klassen daarin opgenomen wordt. er wordt een vraag gesteld en dan moeten de kinderen het antwoord vormen met houten blokjes en proberen niet geraakt te worden."

Buyl was een van de leerkrachten die in het kader van Kids in Kindia vzw naar Guinee trok. KIK vzw ondersteunt er de scholengroep Le Dauphin. "Ze helpen door hun kennis te delen", zegt Martien Frisch, de voorzitter van KIK. "We kunnen het niveau daar qua onderwijs verhogen en altijd in samenspraak met hen. De keer ervoor spreken we altijd af over welke onderwerpen we het gaan hebben met de leerkrachten."

De uitwisseling werkt in beide richtingen, vindt Ak'cent-directeur Dorien Cochez. "Ik denk dat het belangrijk is dat ze weten dat niet alles zoals hier is", zegt de directeur. "Het is ook voor hun interculturele verbondheid belangrijk, dat ze weten hoe het gaat in andere landen en dat het niet evident is dat elk kind naar school gaat. Hier is dat logisch maar dat is niet overal zo."