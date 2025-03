Fietsersbond Pajottenland vraagt aandacht voor veilig fietsen in de regio

De Fietsersbond Pajottenland vraagt aandacht voor een veilige fietsomgeving in de regio. “In 2024 telden we gemiddeld 1.261 fietsbewegingen per dag, met 20 vaste telpunten op het fietssnelwegnetwerk in Vlaams-Brabant. “We zien een algemene stijging van 6,9% in het gemiddeld aantal fietsverplaatsingen per dag. Ook in het Pajottenland is er een toename aan fietsers,” klinkt het. Fietsersbond Pajottenland bestaat sinds vorig jaar en telt al 120 leden.