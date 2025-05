Onttrekkingsverbod in het stroomgebied van de Mark: "Noodzakelijk dat iedereen de maatregel respecteert"

"Bijkomende maatregelen indien nodig"

De effecten van de droogte is vooral voelbaar in de provincies West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Daar gelden al enkele captatieverboden. Vanaf vandaag is het in Pajottegem en Bever - het stroomgebied van de Mark - verboden om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. "Wel zijn er een paar uitzonderingen toegelaten", klinkt het bij de droogtecommissie. "Zo mag het water wel nog gebruikt worden als drinkwater voor vee."

In het stroomgebied van de Mark zijn de ecologische minimumdebieten onderschreden, daarom houdt de commissie de situatie scherp in de gaten. “We volgen de situatie van nabij op want ook voor de komende dagen verwachten we nog geen neerslag”, zegt plaatsvervangend provinciegouverneur Kelly Verbist. “Indien de situatie verder verslechtert zullen we bijkomende maatregelen nemen”.

"Drinkwater is verzekerd"

“Van zodra de waterlopen zich voldoende herstellen, kan het verbod op onttrekking worden ingetrokken. Maar ondertussen is het noodzakelijk dat iedereen in het betrokken gebied deze maatregel respecteert. Aan de politie is gevraagd om controles op de naleving van het onttrekkingsverbod uit te voeren”, aldus de plaatsvervangend gouverneur.

De drinkwatermaatschappijen stellen vast dat het drinkwatergebruik de laatste week aanzienlijk stijgt. “De drinkwatervoorziening is verzekerd en we verwachten hier op korte termijn geen problemen” stelt de plaatsvervangend gouverneur gerust, “maar het is belangrijk dat iedereen er zich van bewust is dat de waterschaarste grote gevolgen kan hebben en dat het in ieders belang is om bedachtzaam en zuinig om te gaan met water”.