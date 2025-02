Gemeenten luiden de alarmbel over vernieuwd decreet rond buitenschoolse opvang

De nieuwe Vlaamse regering voorziet 80 miljoen euro extra voor buitenschoolse opvang, maar toch heerst er op het terrein ongerustheid over de besteding van de middelen. De gemeente Ternat bijvoorbeeld vreest het vanaf 2026 met 500.000 euro minder te moeten doen dan vandaag. “De Vlaamse subsidies dalen van zo’n 815.000 naar 330.000 euro. Tegen 2029 verdwijnt ook de compensatiesubsidie, wat een bijkomende vermindering van 100.000 euro betekent”, zegt schepen van schepen van Onderwijs en Welzijn Karolien Huylebroek.

Voor Huylebroek schepen werd in Ternat, was ze op professioneel vlak bezig met de vertaling van het nieuwe decreet rond buitenschoolse opvang naar de praktijk. “De harde realiteit leert me dat het decreet inhoudelijk veel mogelijkheden biedt, maar een helder budgettair kader ontbreekt volledig. Dit moet dringend aangepakt worden”, zegt Huylebroek. “De financiële herverdeling heeft verregaande gevolgen. Gemeenten die jarenlang hebben geïnvesteerd in kwaliteitsvolle opvang worden nu afgestraft.”

Het nieuwe decreet legt volgens de gemeenten ook druk op de ouders en de lokale besturen. “Minder subsidies betekent minder aanbod, hogere kosten voor ouders of extra financiële lasten voor gemeenten”, klinkt het. “Tot slot vrezen we ook voor onzekerheid bij het personeel. De sector kampt al met een tekort aan medewerkers. Nu dreigen ervaren krachten hun job te verliezen, terwijl de vraag naar professionele kinderbegeleiders blijft toenemen.”

De gemeenten Ternat, Beersel, Lennik, Denderleeuw, Pepingen, Dendermonde en Bever roepen daarom op om extra budgetten te voorzien voor regio’s die fors moeten inleveren en meer duidelijkheid over het decreet. “Wij zijn bereid tot overleg, maar verwachten dringend antwoorden,” stelt Karolien Huylebroek. “Een hervorming zonder duidelijk budgettair kader dreigt de buitenschoolse opvang en activiteiten onnodig onder druk te zetten.”

In een schriftelijke reactie laat het kabinet-Gennez weten bezig te zijn met het dossier. "De hervorming van de buitenschoolse opvang en activiteiten komt er snel, met als doel om in alle Vlaamse steden en gemeenten meer en betere buitenschoolse kinderopvang te voorzien. Wij zullen de steden en gemeenten daar heel binnenkort kunnen over inlichten."