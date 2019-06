Allerlaatste schooldag basisschool Markevallei

Vandaag was het de laatste schooldag. Voor de leerlingen van Basisschool Markevallei in Herne was het één die ze zich nog lang gaan herinneren want het was letterlijk de allerlaatste, Hun school sluit de deuren. Het afscheid woog dan ook extra zwaar.

Leerlingen die met een knuffel afscheid nemen van hun leraars én leraars die met een traan afscheid nemen van hun school. Het was een emotionele dag in de Markevallei in Herne. "Het is een monument dat verdwijnt, heel veel mensen uit Herne en omstreken zijn hier naar school geweest", zegt directeur Kris Dehaene.

Met twee leerkrachten waren ze nog in de school. Ze gaven les aan zo'n 20 leerlingen. Na vandaag is de Markevallei definitief verleden tijd. "Wat ik het meest ga missen? De familiale sfeer, de groep. Het zijn leerlingen in de klas, maar ze voelen een beetje als je eigen kinderen," zegt Caroline Dehaene.