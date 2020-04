Armoedeorganisaties bundelen krachten om voedselpakketten te maken

In Halle slaan lokale armoedeorganisaties de handen in elkaar om vanaf vandaag mensen in armoede uit de regio een voedselpakket te bezorgen, want de coronacrisis treft hen het hardst. Ze doen dat samen met heel wat vrijwilligers en met de ondersteuning van de Koning Boudewijnstichting.