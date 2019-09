Asse stelt buitenspeelkaart voor

In Asse is gisteren de buitenspeelkaart voorgesteld. Die kaart toont alle bekende en minder bekende open plekjes in de gemeente waar kinderen terechtkunnen om te ravotten.

Ook voor de ouders biedt de kaart een mooi overzicht van de speelterreinen, de picknickplaatsen en pleintjes in Asse. De buitenspeelkaart wordt vanaf volgende week verspreid in alle kleuter- en lagere scholen en ze zal ook verkrijgbaar zijn in het gemeentehuis, het cultuurcentrum, de jeugddienst en de bibliotheek in Zellik. Online is de kaart te bekijken via de gemeentelijke website.