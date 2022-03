Autoluwe stationsomgeving Weerde heringericht

De herinrichting van de stationsomgeving van Weerde in Zemst is klaar. Sinds mei werd er gewerkt om de omgeving aangenamer en verkeersveiliger te maken, met als resultaat een vernieuwd en autoluw stationsplein, een uitgebreide en vernieuwde fietsenstalling en autoparking en een veiligere situatie voor fietsers.

“Vanuit de gemeente vonden we het belangrijk om de nadruk te leggen op een stationsomgeving die fietsvriendelijk is,” zegt burgemeester Veerle Geerinckx. De vernieuwde overdekte fietsenstalling telt nu 392 plaatsen, terwijl dat er voor de werken maar 256 waren. Ook de weginrichting werd aangepast in het voordeel van de fietsers. Er is een dubbelrichtingsfietspad aangelegd dat de Damstraat verbindt met de Vredelaan. Ook is er aan de Damstraat een conflictvrije en lichtengeregelde oversteekplaats voor fietsers en voetgangers.

“Fietsers worden in de watten gelegd, maar we denken ook aan de andere weggebruikers,” aldus schepen van Mobiliteit Dirk Van Roey. Zo zijn er verkeerslichten voor autobestuurders, zodat ze veiliger en vlotter kunnen uitrijden aan de kant van de Damstraat. Er zijn ook meer parkeerplaatsen: 251 in de plaats van 153. Wie met de auto naar het station van Weerde gaat, kan het station alleen nog maar via de Damstraat bereiden en niet meer via de Vredelaan. Ook dat is een ingreep die de stationsomgeving veiliger moet maken.

De Werkvennootschap, NMBS en gemeente Zemst werkten samen aan de herinrichting van de stationsomgeving van Weerde. In het totaal investeerden Vlaanderen en Europa bijna 2 miljoen euro in de werkzaamheden.