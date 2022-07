AZ Sint-Maria vervangt honderden ziekenhuisbedden

In het AZ Sint-Maria is het dezer dagen alle hens aan dek voor de levering van honderden nieuwe ziekenhuisbedden. Die moeten het verblijf van de patiënten en het werk van de verpleegkundigen een pak comfortabeler maken.

Zo'n 350 nieuwe bedden rolden de afgelopen dagen van de vrachtwagen het AZ Sint-Maria in Halle binnen. De oude hebben na twintig jaar dienst hun beste tijd wel gehad en worden vervangen door ergonomischere modellen. “De patiënt kan het bed makkelijk bedienen als die in het bed ligt. Verder is er ook een extra lampje zodat de partiënt beter ziet als hij ’s nachts wil opstaan. Dat is belangrijk voor valpreventie”, zegt zorgmanager An Testaert.

Ook het verplegend personeel zal comfortabeler kunnen werken. Zo kunnen ze het bed blokkeren als een patiënt niet mag bewegen. “De verpleegkundigen kunnen ook werken met een voetpedaal, waardoor ze niet meer aan het bed of omgeving moeten komen. Dat is belangrijk als alles steriel moet blijven. Er zijn ook gradenbogen op het bed. Zo kan je visueel checken als iemand in een hoek van bijvoorbeeld dertig graden moet liggen”, zegt Testaert.

Het Halse ziekenhuis investeert 1,2 miljoen euro in de bedden. “Vier van onze oude bedden gaan naar een school in Halle, één naar een school in Lennik. De overige bedden gaan naar landen waar de mensen niet de middelen hebben om zo'n ziekenhuisbedden aan te kopen. De bedden die totaal versleten zijn, zullen gerecycleerd worden”, besluit hoodarts Elke Haest.