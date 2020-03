Bagageafhandelaars trekken aan alarmbel: "Voorkom instorting Belgische luchtvaart"

Op Brussels Airport trekken drie bagageafhandelaars Swissport, dnata en WFS aan de alarmbel in een open brief. Die brief is gericht aan Eerste Minister Sophie Wilmes (MR) en de Minister-Presidenten van de regionale regeringen. De drie bedrijven wijzen in de brief op hun spilfunctie in het draaiende houden van de luchtvaart en de bevoorrading van ons land, in het bijzonder voor levensnoodzakelijke goederen.