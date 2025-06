Voka-Kvk Vlaams-Brabant beloont Asco in Zaventem voor inspanningen rond duurzaamheid

Asco in Zaventem kreeg vandaag het Voka Charter Duurzaam Ondernemen overhandigd. De Zaventemse vliegtuigonderdelenproducent diende een actieplan in en dat kon de werkgeversorganisatie overtuigen. “We hopen dat iedereen die het certificaat krijgt daarmee naar buiten komt want we zien eigenlijk de dag van vandaag dat bedrijven niet genoeg met hun duurzaamheidsinspanningen naar buiten komen”, zegt adviseur Adriana Wilmots. “Met dat certificaat hopen we toch een stukje ondersteuning dat duurzaamheid en ondernemen kunnen samengaan.”

Bij Asco wekeren meer dan 1.000 mensen. Milieu, veiligheid en gezondheid zijn belangrijk in de bedrijfsstrategie van Asco. “We willen inzetten op duurzamere mobiliteit voor onze werknemers en ons wagenpark vergroenen”, zegt Eric Deneus van Asco. “Maar ook ons productieproces en produceten willen we milieuvriendelijker maken. We gebruiken warmterecuperatie, ventilatie en zonnepanelen, maar doen ook onderzoek naar de vleugel van vliegtuigen, vooral dan de bewegende delen die in- en uitklappen tijdens het landen en opstijgen. Zo onderzoeken we hoe we dat mechanisme meer functionaliteit kunnen geven, zodat het vliegtuig energiezuiniger gaat vliegen.”