Vakbonden leggen luchthaven al voor vijfde keer lam dit jaar: “Tijd voor een minimale dienstverlening”

Honderdduizenden reizigers kregen dit jaar al te horen dat hun vlucht niet kon doorgaan en herpland moest worden omwille van een vakbondsactie. “Het is niet uit te leggen waarom de acties tegen het regeringsbeleid telkens weer de luchthaven vol in de maag treffen”, zegt topman Kris Claes. “Internationaal staat ons land opnieuw in zijn blootje. Genoeg is genoeg. We roepen op om na te denken over een minimale dienstverlening voor cruciale dienstverleners op de luchthaven.

Door de drukke vakantieperiode is het herplannen van vluchten allerminst een sinecure. “De internationale reputatie van België krijgt een nieuwe ferme deuk door deze stakingsgolf. Als nationale en internationale hoofdstad moet Brussel kunnen rekenen op een betrouwbare luchthaven”, zegt Claes. “De hervormingsplannen van de federale regering waartegen gestaakt wordt, zijn noodzakelijk om de concurrentiekracht van onze ondernemingen veilig te stellen en de betaalbaarheid van onze welvaartsstaat te blijven verzekeren voor de komende generaties.”

De luchthaven verwacht dat heel wat personeel zal deelnemen aan de staking, waaronder het veiligheidspersoneel. Omdat kan het de veiligheid niet garanderen en dreigen er lange wachtrijen te ontstaan, schrapt het alle vertrekkende vluchten. Dat is ook zware dobber voor de luchtvaartmaatschappijen. Zo schat Brussels Airlines het verlies op 4 miljoen euro per actiedag. Ook bij het onder andere het openbaar vervoer en de afvalophaling wordt hinder verwacht.