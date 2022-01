Bedrijven vallen stil door personeelsuitval: “Dringend actie nodig”

Uit de bevraging blijkt dat in heel wat bedrijven meer dan 10% van de werknemers afwezig is. In sommige gevallen is zelfs een kwart van het personeel uitgevallen. 1 op de 3 bedrijven ondervindt een zeer sterke impact op hun productie. “Dat terwijl de piek nog niet in zicht is. We moeten dus alles op alles zetten om de impact op de bedrijven te beperken”, zegt Pieter Timmermans. Bij autodealer Jennes, dat onder meer een vestiging heeft in Machelen, moeten ze het werk beperken tot een absoluut minimum.

"Zowel bij de verkopers als de mecaniciens merken we veel uitval", zegt Kurt Devisscher, CEO van Jennes. "We verzetten nu al afspraken omdat we weten dat de capaciteit niet voldoende is. De klant kan hier gewoon niet terecht. Werknemers zijn flexibel en vangen zieke collega's op, maar de mentale weerbaarheid gaat erop achteruit. Daar zijn we heel bezorgd over."

Jennes hoopt dan ook dat de regering maatregelen neemt zodat bedrijven kunnen blijven draaien. "Door onder meer de quarantainemaatregelen te beperken. Wie echt ziek is moet thuisblijven, maar mensen die naar de werkvloer kunnen komen zouden dat moeten kunnen", zegt Devisscher. "Alle maatregelen worden ook getroffen om de afstand te bewaren in onze vestigingen. Daar doen we echt het maximale voor."