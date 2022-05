Beeld van Karel-Jan Frans Poot krijgt plaatsje in café van achterkleinzoon

Vorige week werd een beeld van Karel-Jan Frans Poot ingehuldigd in café het 13de Gebod, het oudste en kleinste café van Vilvoorde. Poot was burgemeester van de Zennestad tussen 1938 en 1962. Het beeld dat onlangs opdook en nu is gerestaureerd, werd jaren geleden gemaakt door zijn familielid Rik Poot. En nu heeft het beeld een ereplaats in de kroeg van zijn achterkleinzoon Alain Poot.

We gaan terug naar september 1944. Na vier jaar is de Duitse bezetter eindelijk verdreven uit Vilvoorde. De oorlogsburgemeester van het collaborerende Vlaams Nationaal Verbond is niet meer te bespeuren. Karel-Jan Frans Poot spreekt de feestende Vilvoordenaars toe vanop het balkon van het stadhuis. Hij neemt zijn ambt weer op en zal burgemeester van de Zennestad blijven tot aan zijn dood in 1962. “Hij was enorm populair en enorm menslievend”, zegt John Spruyt van de Heemkring Hertog Hendrik I. “Zijn huis in de Hanssenslaan stond altijd open, als er mensen problemen hadden konden ze daar altijd terecht. Het was echt een heel fijne man."

Een beeld van die man krijgt nu een mooie plaats in café Het 13de Gebod in Vilvoorde. Alain, de achterkleinzoon van Karel-Jan Frans Poot staat er achter de toog. “Het is een speciaal moment voor mij, ik ben er toch wat van aangedaan”, geeft Alain toe. “Ik heb mijn overgrootvader nooit gekend, maar hij kan nu in mijn café mee een oogje in het zeil houden.”