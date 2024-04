Werkgevers en werkzoekenden solliciteren geblinddoekt

Geen alledaagse jobbeurs vandaag in het competentiecentrum van VDAB in Vilvoorde, want werkgevers en werkzoekenden zaten er geblinddoekt tegenover elkaar. Zes retailbedrijven zijn namelijk bereid winkelmedewerkers aan te werven op motivatie en attitude, zonder vooroordelen en zonder curriculum vitae. "Het is vooral een opstap voor diegenen die verder van de arbeidsmarkt staan", klinkt het.