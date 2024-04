Renovatie viaduct is technisch huzarenstukje: bedrijf ontwikkelt manipulatoren die werk verlichten

De renovatie van het viaduct van Vilvoorde is een huzarenstukje. Zo legt een bedrijf in het Oost-Vlaamse Zele de laatste hand aan manipulatoren die nodig zijn voor het plaatsen van meer dan 6.000 ton staal. Een ambitieus project dat de acht jaar durende werken moet vergemakkelijken, veiliger maken en vooral de arbeidskracht moet verlichten. Om alles in goede banen te leiden, maakten ze in Zele zelfs een replica van het viaduct.