De gemeente Beersel plant een tweede natuurbegraafplaats in deelgemeente Lot. Vandaag is er al een in Alsemberg. Daar werden sinds eind 2018 de assen van bijna dertig overledenen uitgestrooid of begraven.

De natuurbegraafplaats in Alsemberg is op dit moment nog altijd de enige in Vlaams-Brabant. De begraafplaats is al voor twee derde ingenomen, al kan de gemeente Beersel er wel nog uitbreiden. Toch wil het ook een natuurbegraafplaats in Lot. Een perceel van meer dan 1 hectare dat eigendom is van het OCMW van Beersel wordt omgevormd tot een bos. Daarvoor worden er binnenkort 2.000 bomen aangeplant.