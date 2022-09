Belgische zonnewagen grijpt de leiding in Sasol Solar Challenge

Het Belgisch Solar Team nam vandaag de leiding in de Sasol Solar Challenge. Ze konden er met hun zonnewagen bijna 80 kilometer meer afleggen dan hun grootste concurrent. Hierdoor winnen ze niet enkel de derde etappe, maar veroveren ze ook de eerste plaats in het algemene klassement.

Net als de voorbije dagen was het wegdek ook op deze keer heel uitdagend voor de zonnewagen. Enkele diepe putten in het wegdek zouden de wagen mogelijk kunnen beschadigen. Tijdens de openingsdag verloor het Belgische team daardoor tijd, maar de studenten van de KU Leuven hebben tijdens deze etappe handig gebruik kunnen maken van hun wendbare zonnewagen. “We zijn heel vlot tussen de putten van de lus kunnen rijden door een goede communicatie. Hierdoor hebben we in totaal 20 kilometer voorsprong op onze grootste concurrent, het team uit Delft”, zegt aerodynamisch ingenieur Zander Radelet.

Morgen trekken de ingenieursstudenten de bergen in met hun zonnewagen. “Het is pas dag drie dus de wedstrijd is zeker nog niet gereden. Er komen nog heel uitdagende dagen aan. Morgen is er de Lootsbergpas. Een berg oprijden met de zonnewagen is altijd een grote uitdaging, dus het gaat zeker nog spannend worden”, zegt elektrisch ingenieur Mathieu Peeters.