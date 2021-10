Belgische zonnewagen met paard en kar aangekomen in Marokko

De zonnewagen van het Agoria Solar Team is heelhuids toegekomen in Agadir, een havenstad in het zuiden van Marokko. Met behulp van paard en kar werden de kisten naar de nieuwe werkplaats gebracht. Het studententeam, met daarbij twee regiogenoten, zal er zich komende maand voorbereiden op de Marokkaanse Solar Challenge.

De meterslange vrachtwagen die vorige week vanuit Leuven was vertrokken moest eerst met behulp van het team doorheen het hectische verkeer in de Marokkaanse binnenstad geleid worden. “Eens aangekomen bij de werkplaats werd er met volle moed gestart aan het uitladen van het materiaal. De vorkheftruck had echter moeite om zich doorheen de ladingszone te manoeuvreren en kwam al snel vast te zitten in de zachte ondergrond”, zegt Remi De Coster. “Lokale voorbijgangers sprongen snel te hulp en kwamen binnen de kortste keren met het meest betrouwbare alternatief: een paard en kar.”

De zonnewagen kon met behulp van de trouwe viervoeter tijdig tot bij de nieuwe werkplaats raken. De komende maand voeren de studenten in Agadir de laatste testen uitvoeren en aanpassingen maken aan hun zonnewagen voor de Marokkaanse Solar Challenge. “Op vijf dagen tijd zullen we 2.500 kilometer afleggen doorheen de gloeiende Sahara en langs de voet van het Atlasgebergte”, aldus De Coster. “Als huidige wereldkampioen en kersverse Europees kampioen zal het Belgische team alles geven om ook in Marokko in de prijzen te vallen.”

Bij het studententeam van de KU Leuven zitten ook twee regiogenoten. Pieter Janssens uit Zaventem ontfermt zich mee over de zonnepanelen van de wagen, Ruben Van Acker is één van de piloten van het team.