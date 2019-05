Ben Weyts (N-VA): “We gaan praten met alle partijen”

“De kiezer heeft zich zeer duidelijk uitgesproken”, reageert Ben Weyts van N-VA. “De ruk naar rechts en de ruk naar Vlaams is een signaal dat niemand mag negeren. We moeten nu praten met alle partijen op Vlaams niveau, ook met het Vlaams Belang. En dan zien we wat daar uitkomt. Wat het federale betreft, wachten we op een vraag van de koning.” Weyts is al bij al tevreden met het resultaat van zijn partij in Vlaams-Brabant. “We weten het verlies te beperken, en dat tegen de nationale tendens in. Ik denk dat we daardoor als Vlaams-Brabanders ook binnen de partij nu sterker staan.”