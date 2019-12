Beperkte hinder door staking De Lijn

De Lijn stelt vast dat er over heel Vlaanderen minder bussen zijn uitgereden. "Maar het is afwachten hoe de rest van de dag zal verlopen. De hinder kan bovendien verschillend zijn van dag tot dag en van regio tot regio. We raden dan ook aan om op de app en website de hinder in real time op te volgen", aldus Sonja Loos van De Lijn.

Er is de voorbije dagen ook heel wat onzekerheid gerezen over de feestbussen die De Lijn inzet, onder meer in het Pajottenland en de Zennevallei. "De Lijn heeft intussen alle chauffeurs gecontacteerd die met oudejaar de feestbussen zullen bemannen en die hebben één voor één bevestigd dat ze op de afspraak zullen zijn", liet de stad Halle eind vorige week weten. Hoe het zit met feestbussen in andere regio's is voorlopig onbekend.

De ACOD staakt vanaf 30 december tot en met 3 januari omdat de vakbond vindt dat de directie niet bereid is om oplossingen te zoeken voor verschillende problemen. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) vindt de stakingsactie profileringsdrang van de vakbond in aanloop naar de sociale verkiezingen.