Beschermde monumenten krijgen Vlaamse subsidies voor restauratie

“De afgelopen decennia is de wachtlijst voor restauratiepremies steeds langer geworden. Door de regelgeving te wijzigen en in te zetten op standaardpremies die onderhoudswerken, beheerswerken en kleine totaalprojecten financieren en die een beperkte administratieve actie vragen, zorg ik ervoor dat de wachtlijst niet meer aandikt. Daarnaast wordt de historische wachtlijst afgebouwd. Een hele reeks projecten die soms al 8 jaar wachten op een premie, krijgen vandaag de middelen waar ze zo lang naar uitkijken”, aldus Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA).

In onze regio gaat de grootste som naar de Sint-Pieterskerk in Mazenzele. Minister Diependaele voorziet daar meer dan 700.000 euro voor de tweede fase van de restauratie van het interieur en het orgel. In Pepingen wordt er 250.000 euro uitgetrokken voor de Sint-Martinuskerk en de OLV-kerk in Bellingen. In Lennik gaat om en bij de 160.000 euro naar de verdere restauratie van de Sint-Martinuskerk en de Sint-Kwintenskerk. Linkebeek krijgt 138.000 euro voor de restauratie van het dak en de gevels van de pastorie. Asse kan rekenen op 170.000 euro aan Vlaams geld voor de restauratie van het orgel van de Sint-Stefanuskerk in Mollem. En Meise krijgt 50.000 euro voor de plaatsing van verwarming in de Sint-Brixiuskerk.