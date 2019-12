Besparingen Vlaamse Regering: CAW Halle-Vilvoorde legt werk neer

Het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW) Halle-Vilvoorde blijft vandaag dicht uit protest voor de besparingen van de Vlaamse Regering. Die wil dat alle CAW's samen 5 miljoen euro besparen. Het CAW Halle-Vilvoorde denkt dat de hulpverlening daardoor in het gedrang in een regio die al een historische achterstand heeft op het vlak van welzijn.

Het CAW helpt inwoners van Halle-Vilvoorde in alle vragen rond welzijn. Het gaat om daklozenopvang, maar evengoed om slachtoffers van intrafamiliaal geweld of mensen die in armoede leven. Over heel Vlaanderen blijven CAW's vandaag dicht. Het personeel komt in Brussel samen om te protesteren tegen de besparingsmaatregelen.

"De minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) geeft tegelijk de boodschap dat er op initiatieven en hulp voor kwetsbare mensen op het terrein niet bespaard wordt. Iets dat we niet goed kunnen rijmen en waar we verontwaardigd over zijn. Maar we zijn vooral bezorgd. Deze maatregel heeft wel degelijk rechtstreeks effect op de meest kwetsbare mensen in de samenleving. Die dreigen uit de boot te vallen", zeggen de CAW's.

Volgens Het Laatste Nieuws werd het voorbije jaar 5.600 aangeklopt bij het CAW in onze regio, dat kantoren heeft in Halle, Asse, Tervuren en Vilvoorde. Door de besparingen denken de CAW's dat over heel Vlaanderen zo'n 75 mensen hun job verliezen. Ook het CAW Halle-Vilvoorde, dat zo'n 125 werknemers telt, wordt niet gespaard.

"Dat in een regio die al een ondermaats welzijnslandschap kent én waar de groep van maatschappelijk kwetsbare mensen en aantal hulpaanvragen toeneemt", besluit het CAW Halle-Vilvoorde. Minister van Welzijn heeft begrip voor de ongerustheid van de CAW's, maar zegt dat de besparingen nodig zijn.