Betonnen structuur Ginder-Ale blijft behouden

Wat staat dat gigantische betonnen 'geraamte' hier in feite te doen? Het is een vraag die in Merchtem meermaals over de tongen rolt. Na de afbraak van de vroegere bottelarij en lagerkelder van de voormalige brouwerij Ginder-Ale, liet de projectontwikkelaar het betonnen gewelf staan. "Dat het gestut wordt, betekent verre van dat er instortingsgevaar is," zegt eigenaar CEO Dimitri Saerens van Aura Estates: "Momenteel worden er tegen een tempo van 35 palen per dag in het totaal 479 palen op de werf tot 13 meter in de grond geslagen met een speciale kraan. Omdat dit trillingen veroorzaakt, hebben we de betonnen constructie van de vroegere brouwerij uit veiligheidsoverweging extra gestut. We willen die constructie omwille van esthetische reden behouden en zo een knipoog maken naar de vroegere iconische brouwerij Ginder-Ale. Die betonnen balken van de vroegere brouwerij hebben amper draagfunctie in het nieuwe complex”.



Icoon

Op de gelijkvloerse verdieping komt een commerciële ruimte. Saerens: In het najaar van 2020 komt daar een grote supermarkt. Daarom komen er tussen het gebouw en de sporthal 80 parkeerplaatsen. Bovenop de supermarkt wordt de hele eerste verdieping ingericht met 90 parkeerplaatsen voor de appartement die er bovenop worden gebouwd." De site zal ook "doorwandelbaar" zijn en zal zo mee opgaan in Merchtem-centrum. Op de tweede verdieping komt een openbaar stadsbalkon aan een restaurant en wellnessgedeelte. Daarvoor zoeken we nog een privé-uitbater. Er komt ook een zwembad in het complex dat privatief zal worden uitgebaat. Saerens: "Middenin het complex is een groene patio van 400m2, er komen ook 86 fietsenstallingen in het complex. Ginder-Ale was een icoon in Merchtem-centrum. Dit nieuwe project zal dit ook zijn. We zetten dit voor de komende 100 jaar."

Inmiddels is de helft van de appartementen al verkocht. "We mikken op betaalbaar wonen en spraken daarvoor Immo Structura aan", gaat Saerens verder. Tegen Pasen 2021 zal het volledige complex af zijn. Ik ben hier wel bijzonder trots op. Voor de Rand van Brussel is dit eigenlijk een ongezien project."