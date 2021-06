Bevolking Vlaamse Rand groeit veel forser dan gemiddeld in Vlaanderen

De bevolking in de Vlaamse Rand is de voorbije tien jaar spectaculair gegroeid. Dat is vooral het geval in gemeenten van de Noordrand zoals Vilvoorde, Machelen, Zaventem en ook Drogenbos, waar een bevolkingsgroei van 12 tot 15% werd opgetekend. Dat blijkt uit de gegevens van de Gemeente- en Stadsmonitor van de Vlaamse overheid die sinds gisteren online te raadplegen is.

Op 1 januari 2020 telden de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand 440.556 inwoners. Dat is een stijging van 8,34% in een periode van tien jaar. In Vlaanderen bedroeg de gemiddelde groei in diezelfde tijdspanne 5,7%. De grotere bevolkingstoename in de Vlaamse Rand tekent zich het duidelijkst af in de Noordrand. De voorbije dertig jaar is in Vilvoorde en Machelen het aantal inwoners met bijna een derde toegenomen. Dat zijn de hoogste cijfers van Vlaanderen.

Verwacht wordt dat volgens de huidige prognoses de bevolking in Vlaanderen nog zal groeien met 7,1% en in de Rand met 10%. De nieuwe inwoners zijn vooral gezinnen met kinderen uit Brussel.In Vilvoorde en Machelen is een kwart van de bevolking minderjarig.

De meeste van die nieuwkomers hebben een migratieachtergrond. De helft van de kinderen spreekt thuis geen Nederlands. De bevolkingsdoorsnede van Brussel weerspiegelt zich uiteraard in de mensen die in de Rand komen wonen. In Brussel is driekwart van de bevolking van vreemde herkomst en in de Vlaamse Rand gaat dat om 40% en bij de minderjarigen zelfs om 60%.

De cijfers van de bevolkingsgroei in de Vlaamse Rand vind je op de website van de Gemeente- en Stadsmonitor van de Vlaamse overheid onder het thema Vlaamse Rand.