De zware brand van twee geleden die zorgboerderij De Hoeve in Roosdaal volledig verwoestte, zindert nog altijd na. Toch trokken bewoners van Zonnelied, een centrum voor personen met een beperking, vanmorgen vol goede moed naar de site. Door er de dieren te verzorgen, verwerken ze wat er is gebeurd. Binnenkort gaan ze dan ook meehelpen met de heropbouw van de boerderij.

Wonder boven wonder hebben, op vijf kuikens na, alle dieren van De Hoeve de zware brand van twee weken geleden overleefd. De grootste dieren zijn overgebracht naar boerderijen in de buurt, de andere worden ter plaatse verzorgd.

We gingen in gesprek met de bewoners van Zonnelied. Hun verhaal zie je in ons nieuws.