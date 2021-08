Bijna 1000 nieuwe besmettingen in 1 week tijd

De meeste nieuwe besmettingen werden de voorbije week in Vilvoorde (102) genoteerd. Daarna volgen Sint-Pieters-Leeuw (82), Sint-Genesius-Rode (61), Overijse (60) en Dilbeek (56). In het UZ Brussel zijn momenteel 15 coronapatiënten opgenomen, dat is zijn er drie minder dan vorige week. 430.000 mensen in Halle-Vilvoorde kregen al een eerste vaccin. Het zetten van de tweede prikjes gaat met rasse schreden vooruit, want intussen zijn al bijna 390.000 mensen uit onze regio volledig gevaccineerd. Dat is goed voor 76 procent van de volwassen bevolking in Halle-Vilvoorde.