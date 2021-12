Bijna 40 ongevallen in 4 maanden tijd in 'gevaarlijkste bocht'

In 2015 werd de snelheid in de bocht verlaagd van 120 km per uur naar 90km per uur, werd er een nieuwe asfaltlaag aangebracht en werd al het groen gensnoeid voor een betere zichtbaarheid. Later werd zelfs een snelheidsbeperking van 70km per uur ingevoerd, maar er blijven ongevallen plaatsvinden.

Een paar weekends geleden gebeurden er op twee dagen tijd drie ongevallen waarbij in het totaal zes voertuigen betrokken waren en zware schade opliepen. Uit navraag blijkt dat geen uitzondering te zijn. De voorbije vier maanden gebeurden er bijna 40 ongevallen. “Een nog lagere maximumsnelheid invoeren lijkt moeilijk te handhaven en zal wellicht geen verlaging van het aantal ongevallen opleveren,” klinkt het bij de Federale Politie.

“Wij hebben geen signalen gekregen dat er een probleem is met de infrastuctuur,” reageert Anton De Coster van Wegen en Verkeer. Op lange termijn zal er sowieso iets gebeuren, want na de grote werken aan de Ring zal het knooppunt er anders uitzien. “Ofwel komt er een optimalisatie van de bestaande infrastructuur ofwel wordt er voor een parallelstructuur gekozen waarbij het doorgaand en het lokaal verkeer gescheiden wordt,” legt Marijn Struyf van de Werkvennootschap uit. De werken aan de Ring beginnen ten vroegste in 2025.