Dennis, de storm die gisteren over onze regio raasde, haalde rukwinden tot 100 kilometer per uur. De brandweerzone Vlaams-Brabant West klokte af op 377 interventies.

De storm van gisteren was niet zo krachtig als Ciara vorige week, maar veroorzaakte toch op heel wat plaatsen schade. In Weerde bij Zemst werd een deel van een muur weggeblazen en in Herne kwam een grote boom over de Geraardsbergsesteenweg te liggen. De brandweer had opnieuw de handen vol met omgevallen bomen en weggewaaide dakpannen. In totaal ging het om 377 interventies. Bij storm Ciara vorig weekend waren het er meer dan 900.