Bijna 50.000 Brupass XL-tickets verkocht in 2021

De Brupass XL, die je met 1 ticket van Brussel naar de Vlaamse Rand en terug brengt, werd ingevoerd in februari 2021, in volle coronaperiode dus. “Nu de coronapandemie stilaan onder controle lijkt te zijn, trekt de verkoop zachtjes aan”, zegt Karen Van der Sype, woordvoerder van De Lijn. “Er werden in 2021 18.958 Brupass XL-abonnementen verkocht en 48.401 Brupass XL-tickets. Een ticket is één rit of een tienrittenkaart." In het eerste kwartaal van 2022 waren dat er 7.568 wat de abonnementen betreft en 13.763 Brupass XL wat de tickets betreft. "De GEN Werkgroep Tarieven concludeert dat de Brupass XL in de lift zit", zegt Van der Sype. "De nieuwe vervoerbewijzen hebben de coronapandemie goed doorstaan, al werd er minder groei genoteerd dan verwacht. De uitbreiding van de zone waarin ze geldig zijn, wordt alleszins duidelijk gesmaakt. Een verdere uitbreiding van de zone is voorlopig nog niet aan de orde.