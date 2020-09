Binnenring volledig afgesloten voor werken

In Zaventem verplaatst Wegen en Verkeer vanavond en vannacht een portiek met een informatiebord en in Kraainem komen er twee nieuwe portieken met rijstrooksignalisatie. In Zaventem wordt daarom vandaag de binnenring volledig afgesloten en zal het verkeer in die rijrichting van Vilvoorde en Groot-Bijgaarden de hele nacht omgeleid worden. Dat zal gebeuren via het op- en afrittencomplex Zaventem Henneaulaan en dan via de parallelweg van de Woluwelaan.

In Kraainem zal het verkeer op 15 september op de binnenring, in de rijrichting van Namen en Waterloo, maar één rijstrook kunnen gebruiken in de zone net voor de Vierarmentunnel. Aan de andere kant, op de buitenring, blijven alle rijstroken in gebruik.

Om het verkeer niet te hinderen, zullen de werken in Zaventem pas om 22 u beginnen. Wegen en Verkeer stelt de weg opnieuw volledig open op 15 september voor 5 u ‘s ochtends. In Wezembeek-Oppem zal de aannemer op 15 september starten om 21 u en de weg opnieuw volledig openstellen op 16 september om 5 u ‘s ochtends.

In Zaventem zal het verkeer op de binnenring, in de rijrichting van Luik, Namen en Waterloo omgeleid worden via het op- en afrittencomplex Zaventem-Henneaulaan en via de parallelweg van de Woluwelaan.