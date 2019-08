Boeken toe voor bibliotheek Grimbergen?

De huidige hoofdbibliotheek van Grimbergen is in Strombeek-Bever gevestigd, in het gebouw van het cultuurcentrum, in de Charleroyhoeve in Grimbergen-centrum is er een tweede deelbib. "Maar in het beleidsplan lezen we dat het nieuwe bestuur in onze gemeente gaat inzetten op één centrale bibliotheek", zegt gemeenteraadslid Linda De Prée (Groen). "Dat wordt een 'bibliotheek van de toekomst' waar digitaal de norm gaat zijn en dus zal de bib in Grimbergen-centrum sluit. Dat vinden we erg jammer, want deze locatie wordt druk bezocht door inwoners van Grimbergen centrum en ook vooral door alle scholen die hier in het centrum gevestigd zijn."

Schepen van Cultuur Philip Roosen (N-VA) ontkent niet dat er plannen zijn om op termijn één hoofdbibliotheek in Groot-Grimbergen over te houden. "En we denken eraan om die in Strombeek te bouwen", zegt Roosen. "Daar zal wel nog een paar jaar over gaan en de sluiting van de bib in Grimbergen is dan ook niet voor meteen. We willen bovendien ook eerst een alternatief uitwerken voor de scholen. Lezen en fysiek contact met boeken blijft uitermate belangrijk. We denken eraan om een bibliotheekbezoek in Strombeek te combineren met het zwemmen, want dan is er vanuit de scholen toch een busrit voorzien naar Strombeek. Het zwembad Pierebad is immers ook in Strombeek niet ver van de bibliotheek gelegen. Daarnaast wordt er gedacht om 'bibliobussen' in te zetten die naar de scholen en kinderen komen of bibkoffers die in scholen worden afgezet. Op 1 oktober is er overleg met de schooldirecteurs voorzien en worden de alternatieven afgewogen."