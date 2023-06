Boot ramt brug Humbeek Sas: "Opnieuw maandenlang ellende verwacht"

Deze middag is een schip tegen de brug aan Humbeek-Sas gevaren. "De brug is cruciaal voor het autoverkeer over het water. Er wordt opnieuw heel wat ellende verwacht", zegt burgemeester van Grimbergen Bart Laeremans.

Het hele brugdek is een viertal meter verschoven nadat een schip geladen met zand er tegenaan botste. Een elektricteitscabine raakte ook zwaar beschadigd. Vier jaar geleden botste al eens een boot tegen de brug van Humbeek Sas. De brug raakte toen zwaar beschadigd, waardoor het verkeer maandenlang moest omrijden. In 2021 werd de brug deels gerenoveerd. Ook dit keer zal de herstelling volgens burgemeester Bart Laeremans wellicht een hele tijd duren. "Er is enerzijds de grote economische schade en ook voor alle inwoners in de buurt zal het weer een heel gedoe zijn om aan de andere kant van het water te geraken. De mensen van de Vlaamse Waterweg hebben ons al gezegd dat schade zeer ernstig is en dat zeker hier niet ter plaatse kan hersteld worden. Dat betekent dat de brug opnieuw uit de hengsels zal moeten gelicht worden en naar een reparatieplaats zal moeten gaan, waar een paar maanden zal nodig zijn om alles te herstellen.”

Het gemeentebestuur is nu in crisisberaad en onderzoekt samen met alle betrokken partijen naar een manier om zo snel mogelijk beide kanaaloevers te verbinden. Er wordt onder meer gedacht aan een veerpont of een noodbrug. Dit weekend zijn er ook de traditionele Kanaalfeesten in Humbeek-Sas met op maandag de jaarmarkt. Volgens de laatste berichten zouden die doorgaan, maar in tegenstelling tot andere jaren enkel op de kant van de Westvaartdijk.

Eerder dit jaar waren er ook incidenten aan de Europabrug in Vilvoorde en de Budabrug in Neder-Over-Heembeek. Ook daar voer telkens een schip tegen de brug. De Budabrug is nog altijd onderbroken en zal pas dit najaar hersteld worden.