Herstelling Budabrug pas dit najaar klaar: “Specifieke constructie vraagt tijd”

Eind december vaart het schip Trivor van rederij Mountain Tankers tegen de Budabrug. De schade aan de brug is groot. Een tiental dagen later wordt de brug weggehaald voor herstellingen naar een atelier in Antwerpen gebracht. Dat zou aanvankelijk een paar weken duren, maar intussen zijn we al vier maanden verder. “Het gaat om een specifieke constructie”, zegt Gert Van Der Eeken van de Haven van Brussel in een interview met BRUZZ. “Het gaat om een oude spoorlijn met klinknagels, niet met bouten. De speciale manier van constructie maakt dat er voorafgaand heel wat onderzoek nodig was. Nu dat achter de rug is, kan de herstelling pas echt beginnen.”

De Haven van Brussel vermoedt dat de werken pas in oktober klaar zullen zijn, waardoor je dus tot het najaar zal moeten rondrijden. De kostprijs van de herstelling wordt op 3,2 miljoen euro geschat. “De rederij betaalt sowieso 1,9 miljoen euro. Dat bedrag is bepaald door de rechter, nadat de rederij naar de rechtbank trok”, zegt Van Der Eeken. “De rest van het bedrag gaan we zoveel mogelijk verhalen via derden, namelijk de verzekeringsmaatschappijen.”