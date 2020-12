Brandweer na gemiddeld 11 minuten ter plaatse

De Brandweerzone Vlaams-Brabant West doet er gemiddeld 10 minuten en 54 seconden over om na een oproep ter plaatse te arriveren bij een brand. Dat is een halve minuut sneller dan het Belgische gemiddelde. Bij de Brandweerzone Vlaams-Brabant Oost is de aanrijtijd een halve minuut langer dan dat gemiddelde.

De cijfers staan in het jaarrapport voor 2019 van het Federaal kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid. Daaruit blijkt dat Brandweerzone Vlaams-Brabant West 3 minuten en 23 seconden nodig heeft tussen een binnenkomende oproep en het eerste voertuig dat vertrekt uit de kazerne. Na gemiddeld 10 minuten en 54 seconden is de brandweer ter plaatse. Bij Brandweerzone Vlaams-Brabant Oost is dat 12 minuten en 7 seconden. Het nationale gemiddelde ligt tussen beide aanrijtijden in: 11 minuten en 25 seconden.

Uit het jaarrapport blijkt verder dat Brandweerzone Vlaams-Brabant in 2019 in totaal 12.250 interventies heeft uitgevoerd. Alleen de brandweer in Brussel en een Limburgse brandweerzone tellen meer interventies. In de helft van de gevallen gaat het in onze zone om reddingen of technische interventies. Zo moet de brandweer in onze regio opvallend vaker uitrukken voor wateroverlast en het reinigen van het wegdek in vergelijking met andere zones.

In heel het land merkt het Kenniscentrum een stijging van het aantal branden in woningen op. In de Brandweerzone Vlaams-Brabant West gaat in 2019 om 447 woningbranden.