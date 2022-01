Brandweer op zoek naar 100 vrijwilligers

De brandweerzone Vlaams-Brabant West is op zoek naar honderd vrijwilligers. Ondanks een uitgebreide informatieronde in de gemeenten kwamen er nog maar een 25-tal sollicitaties binnen.

Vrijwillige brandweermannen moeten het contingent aan beroepsbrandweermannen aanvullen. Zowat elke kazerne in Vlaams-Brabant West heeft nood aan extra ondersteuning. Wie interesse heeft om brandweerman te worden, kan tot 10 februari solliciteren. “Belangrijk is wel dat je eerst een federaal geschiktheidsattest behaalt in een brandweerschool. In onze provincie kan dat nu zaterdag 22 januari in het PIVO,” aldus Wouter Jeanfils.

Totnogtoe stelden niet voldoende vrijwilligers zich kandidaat om het vooropgestelde quotum te behalen. “We willen vijftig mensen meteen aanwerven en ook een werfreserve van 50 vrijwilligers aanleggen,” legt Jeanfils uit. Een opleiding tot vrijwillige brandweerman duurt anderhalf jaar. Alle informatie vind je hier. www.vlaamsbrabantwest.be/jobs/​