Brandweer vangt jonge wasbeer in Zoniënwoud

De brandweer van Brussel heeft afgelopen weekend een jonge wasbeer opgehaald die de vogelbescherming had gevangen in het Zoniënwoud, op de grens van het Brusselse en Vlaamse deel van het bos. Hoe het dier in het Zoniënwoud verzeild is geraakt, blijft voorlopig een raadsel.

Zondagmiddag werd de Brusselse brandweer opgeroepen door de vogelbescherming nadat die een wasbeer had gevangen in het Zoniënwoud, ter hoogte van Oudergem. “De wasbeer is een invasieve soort en het is aan te raden om zijn verspreiding in onze contreien te vermijden en alzo ons inheems ecosusteem te vrijwaren. De kleine, gemaskerde bandiet, werd overgebracht naar de lokalen van het vogelopvangcentrum in Anderlecht”, zegt de Brusselse brandweer.

Voor de Brusselse brandweer is het een unieke vangst, want volgens vogelbescherming – dat zich ook ontfermt over exotische dieren – zijn er maar een paar wasberen in het Zoniënwoud. Dat leidt het af uit camerabeelden. Daarom bestaat de kans volgens vogelbescherming dat mensen de wasbeer achtergelaten werd in het Zoniënwoud. Het beest verkeert trouwens in goede gezondheid.