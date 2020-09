Brantano-winkels sluiten op 1 oktober

De Brantano-winkels in onze regio sluiten op 1 oktober de deuren. Tegen februari 2021 worden 43 winkels in Vlaanderen omgevormd tot een vanHaren-schoenwinkel. Volgens RetailDetail horen daar de winkels in Halle, Dilbeek en Wemmel niet bij.

RetailDetail kon de hand krijgen op de lijst met winkels van Brantano die vanHaren tegen februari volgend jaar wil omvormen. In onze regio's zou het gaan om de winkels in Grimbergen, Londerzeel, Merchtem, Overijse, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat. Wat er met de winkels in Halle, Dilbeek en Wemmel zal gebeuren, zal nog moeten blijken. Het Britse Euro Shoe toonde intussen ook interesse om enkele winkels van het failliete Brantano over te nemen.

Vorige week kondigde vanHaren aan dat de Brantano-winkels op 1 oktober de deuren zullen sluiten en tegen februari volgend jaar terug te openen. "We hebben die maanden nodig te hebben om de winkels de ‘ typische look and feel te geven' en het personeel op een professionele manier op te leiden in overeenstemming met de normen en waarden van het bedrijf", meldt de keten in een persericht. VanHaren belooft ook zoveel mogelijk personeelsleden van Brantano aan boord te houden.