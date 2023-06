Bridgetornooi in Westrand: “Imago dat het voor oude mensen is, is onterecht”

Op een bloedhete zaterdag kwamen heel wat mensen naar cc Westrand in Dilbeek om een bridgetornooi te spelen. “Bridge is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk”, zegt Micheline Van Lysebeth, voorzitter van Bridgeclub Westrand. “Je moet wel een voorbereidende cursus volgen omdat je de basis van het biedsysteem moet kennen, maar eigenlijk is dat een sport die toegankelijk is voor jong, oud, het is een ongelofelijke boeiende sport.”

Volgens Micheline is elk spel anders. “Het is trouwens erkend als een olympische discipline. Iedereen kan en mag bridgen, je hoeft echt geen primus te zijn. Ik vergelijk dat met zwemmen: iedereen die kan zwemmen kan heel veel plezier beleven aan zwemmen maar daarom hoef je Pieter Timmers te zijn”, besluit Micheline.