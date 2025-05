Netbeheerder Elia ontmantelt 41 hoogspanningsmasten tussen Dilbeek en Eizeringen

Het afbreken van de hoogspanningslijn tussen Dilbeek en Eizeringen is een hele klus. Eigenlijk klein bier voor netbeheerder Elia, maar de nodige veiligheidsmaatregelen zijn wel belangrijk. Zo moeten er toegangswegen worden aangelegd voor de machines en moet de elektriciteit uitgeschakeld worden. Met een soort van oprolmachine worden de draden één voor één naar beneden getrokken en opgerold. Vervolgens is de mast aan de beurt. "Wat het moeilijk maakt, is dat dit deze klus erg zorgvuldig moet gebeuren. Anders moeten we de masten doorslijpen en dat willen we vermijden," licht Sarah Martens, woordvoerster van Elia toe.

Sinds 2022 is het hoogspanningsnet in Eizeringen versterkt. Er is een nieuw station dat sinds vorig jaar gevoed wordt door een bijkomende 150 kilovolt kabel. Dat is hoger dan de kabel van 36 kilovolt die er nu nog hangt, waardoor die laatste overbodig is geworden.

Het ontmantelen van alle masten over een afstand van 8 kilometer verloopt in 2 fases en moet eind september klaar zijn. "In het totaal gaat het om 41 masten die neergehaald moeten worden, maar in september of augustus zijn bijvoorbeeld de masten in het natuurreservaat Wolfsputten aan de beurt," aldus Martens.