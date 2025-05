Concertband Pede viert 150-jarig bestaan met 'An Evening at the Proms'

Tijdens 'An Evening at the Proms' pakt Concertband Pede uit met een 40-tal muzikanten van de band, een 11-tal strijkers en een zanger en zangeres. "We gaan zo'n beetje de Proms uit Engeland achterna. Daar doen ze dit al jaren: een concert met zowel klassiek als moderne muziek en vooral in interactie met het publiek. Heel speels, heel levendig, heel aangenaam om mee te maken. Voor ons en voor het publiek," aldus een enthousiaste Pieter Van Dooren, bestuurslid van Concertband Pede.

Voor het 150-jarig bestaan van de concertband, mag het al eens wat grootser zijn. "We hebben voor het eerst strijkers uitgenodigd om ons te vervoegen. Dat maakt het spannend," lacht Van Dooren. Naast de vaste zangeres Larissa komt ook Sepp optreden als zanger. Hij nam deel aan The Voice van Vlaanderen en speelde de hoofdrol in de musical Oliver. "Ik zing nu voor het eerst bij een concertband en ben daar heel blij mee. Het is leuk dat ze openstaan voor popmuziek én klassieke muziek, het wordt een feestje denk ik." VO: Maar Sielke ruilt haar dirigeerstokje ook even in voor de elektronische harp.

Wie Concertband Pede aan het werk wil op 17 mei in de Westrand in Dilbeek kan maar beter snel zijn, want de tickets vliegen de deur uit.