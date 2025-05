Dilbeek lanceert nieuw toeristisch product: picknickrugzakken

Met de picknickrugzakken biedt Dilbeek iets nieuws aan in de regio. Het concept combineert streekproducten, natuur en erfgoed en is bestemd voor gezinnen, koppels of vriendengroepen die in de gemeente een dagje willen genieten. Het initiatief wil de groene plekjes van Dilbeek in de kijker zetten en tegelijk de lokale horeca steunen.

“Deze picknickrugzakken zijn meer dan een smakelijke lunch: ze nodigen uit om op verkenning te gaan in eigen streek en het beste van Dilbeek te beleven, lekker, lokaal en in het groen”, benadrukt schepen van Toerisme Veronique De Buyst.

Deelnemende horecazaken

Drie Dilbeekse horecazaken werken mee aan het concept: Bar Envie, Krok & Ko en Lou’s Plek. Zij vullen de rugzakken met picknickformules.

Naast eten en drinken, krijg je wat je nodig hebt voor een picknick: een picknickdeken, borden, bestek, glazen en servetten. Ook de wandelbrochure Op stap in Dilbeek zit in de rugzak.

Feedback is welkom

In elke rugzak zit een QR-code naar een korte vragenlijst. Beantwoord je die, dan maak je elke maand kans op een picknickdeken. De feedback wordt gebruikt om het aanbod nog beter af te stemmen op de wensen van picknickers.

De picknickrugzakken zijn op bestelling beschikbaar en dienen minstens 2 dagen op voorhand gereserveerd te worden via de website.