Bronzen Urbanus voor Rik Devillé

In Galmaarden is de bronzen Urbanus uitgereikt aan Rik Devillé uit Tollembeek. Devillé werd in 1969 tot priester gewijd, in 2009 ging hij met pensioen. Hij was onder meer parochiepriester in Buizingen en Lot.

Al meer dan een kwarteeuw klaagt priester Rik Devillé uit Tollembeek het seksueel misbruik in de kerk aan. Onlangs haalde Devillé nog het nieuws met zijn boek "In naam van de Vader”, waarin 101 getuigenissen van seksueel en ander geweld binnen de kerk gebundeld staan.

Priester op rust Rik Devillé was de eerste die in de jaren '90 openlijk het seksueel misbruik in de kerk aanklaagde. Ondermeer door de publicatie van een aantal spraakmakende boeken bouwde hij een stevige reputatie op als criticus van de katholieke kerk. Tien jaar geleden ging hij met pensioen maar bleef inbeuken op het geweten van de kerk.

Urbanus zelf was op de uitreiking van de naar hem genoemde trofee aanwezig. In zijn optreden had hij het onder andere over zijn relatie met de kerk. Verder liet Diane Mertens, de voorzitter van de cultuurraad, weten dat de Bronzen Urbanus vanaf nu pas om de twee jaar zal worden uitgereikt.