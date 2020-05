Brouwerijen willen duidelijkheid over heropening horeca

Verschillende brouwerijen uit de regio vragen duidelijkheid over wanneer restaurants en cafés opnieuw klanten mogen ontvangen. De brouwerijen hebben de verkoop drastisch zien dalen de voorbije weken, waardoor net als in vele andere sectoren ook bij hen de verliezen zich alsmaar opstapelen.

Horeca Vlaanderen eiste eerder deze week duidelijke perspectieven over wanneer de horeca in ons land opnieuw open mag. Brouwerijen sluiten zich aan bij die eis. “Ik denk dat elke brouwerij verlies zal maken”, zegt Frank Boon van Brouwerij Boon in Lembeek aan Radio 2. “Velen hebben de voorbije jaren investeringen gedaan of hebben afschrijvingen op hun machines en infrastructuur. Een brouwerij maakt sowieso al geen grote winsten. Als de horeca niet snel opengaat, wordt de catastrofe alleen maar groter.”

Hetzelfde verhaal bij andere brouwerijen, want de horeca is hun grootste afnemer. De verkoop van bier in de supermarkten of de export weegt niet op tegen het verlies dat de bedrijven lijden.