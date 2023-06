Brug Zaventem succesvol geplaatst, Ring vroeger dan voorzien open voor verkeer

Op de Ring rond Brussel in Zaventem is de nieuwe brug van de Hector Henneaulaan succesvol geplaatst. De Ring is daardoor eerder dan voorzien weer open voor het verkeer.

De werken aan het op- en afrittencomplex in Zaventem zijn al twee jaar bezig. De oude en onveilige brug van de Hector Henneaulaan werd er in verschillende fasen vervangen door twee nieuwe, vlak tegen elkaar geplaatste bruggen. Vannacht en vanmorgen werd het tweede van finale deel van de nieuwe brug over de Ring geplaatst. Dat stuk brug is zo groot als een half voetbalveld, waardoor het plaatsen van de brug een huzarenstukje was.

Tijdens de werken werd de Ring volledig afgesloten, met files in de buurt tot gevolg. In de zomer van volgend jaar moet de nieuwe brug volledig afgewerkt zijn, met onder andere brede en veilige fiets- en voetpaden en een groene strook voor overstekende dieren.